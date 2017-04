Homem morre depois de sofrer 14 golpes de faca quando voltava do trabalho

Um homem de 28 anos foi morto com 14 golpes de faca na praça do bairro Popular Nova, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, quando voltava do trabalho na manhã de sábado (22). O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia neste domingo (23).

Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada caída e disse à equipe do Corpo de Bombeiros: “deram em mim, deram em mim”. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro onde morreu.

Uma testemunha disse à polícia que um indivíduo de bicicleta seguiu a vítima e a derrubou com uma paulada. Em seguida, outro suspeito chegou e segurou o homem que foi golpeado várias vezes nas costas. A testemunha tentou intervir, mas foi golpeada no pescoço e no braço com o pedaço de pau.

Os dois suspeitos saíram correndo quando outros indivíduos chegaram gritando “larga a faca”. Neste momento, uma equipe da polícia chegou e fez abordagem deles. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

