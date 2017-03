Homem fica quatro horas amarrado por bandidos e tem carro roubado

Um homem de 34 anos foi vítima de sequestro relâmpago na madrugada desta quarta-feira (7) e teve o carro roubado, em Dourados a 214 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi agredida, ameaçada com revólver, amarrada e abandonada em uma estrada cerca de quatro horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem seguia pela rua General Osório quando por volta da 0h30 (de MS) o carro dele foi fechado por outro veículo ocupado por quatro homens, sendo que três deles estavam armados com revólveres.

A vítima foi rendida, agredida com coronhadas, teve as mãos amarradas, os olhos vendados e foi levada no banco do passageiro. Os ladrões rodaram pela cidade por aproximadamente meia hora e depois seguiram para a zona rural.

O homem foi mantido sob a mira de revólveres, recebeu várias ameaças e foi solto quase quatro horas depois. Ele caminhou pela estrada por cerca de 25 minutos até chegar ao anel rodoviário, na saída para o distrito de Panambi, onde foi socorrido por moradores.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como roubo majorado pelo emprego de arma e lesão corporal dolosa.

