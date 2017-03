Homem Ã© suspeito de roubar hospital para pagar agiota e mulheres

Um homem de 40 anos foi detido quarta-feira (29) pelo roubo de R$ 5,5 mil do Hospital Evangélico em Campo Grande. O suspeito fingiu ser paciente e usou uma arma de fogo para render um funcionário. O homem foi identificado e confessou o crime. Ele disse à polícia que usou o dinheiro para pagar dívida com agiota e o restante gastou com prostituta.



De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), o homem sacou o revólver e anunciou o assalto, o suspeito primeiramente negou o crime, mas após ser confrontado com as imagens e outras informações, confessou. "Aí nós sabíamos que ele tinha essa facilidade de ter arma de fogo. Parte do dinheiro, a esposa dele não vai gostar muito, mas ele gastou com prostitutas e pagou um agiota,” afirmou.

Crime

O roubo foi no último dia 22. As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito chegando à recepção segurando uma bolsa e um capacete. Ele fica sentado por alguns instantes em meio aos pacientes, depois caminha em direção à sala onde ocorreu o roubo, sacou o revólver e anunciou o assalto.

Imagens das câmeras de segurança do hospital mostram o momento em que ele volta à recepção e vai embora. Testemunhas anotaram parte da placa da moto usada na fuga e isso ajudou nas investigações. Ele foi encontrado em casa.

Com o homem foram apreendidos R$ 840, a bolsa e a camiseta que teriam sido usadas no dia do roubo. Ele é pai de três filhos com 18, 19 e 20 anos, que são estudantes universitários, e é o responsável pelo controle e manutenção de armamento em uma empresa de segurança.

O homem foi indiciado e vai responder à Justiça em liberdade porque não foi preso em flagrante e nem havia mandado de prisão contra ele. A administração do hospital filantrópico social não quis comentar o caso. Qualquer consulta na unidade de saúde custa R$ 80.

