TRÁFICO | Quarta, 23 de Agosto de 2017 - 10:50 Homem é preso em Bataguassu pela PRF com maconha escondida no assoalho do carro O homem informou que pegou o veículo na cidade de Bela Vista/MS e levaria à Ribeirão Preto/SP e receberia pelo transporte do entorpecente