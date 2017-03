Homem Ã© preso depois de pisotear barriga da esposa grÃ¡vida

Uma grávida de 21 anos foi agredida pelo marido na noite de domingo (12), em Itaporã a 231 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, de 26 anos, teria pulado várias vezes sobre a barriga da jovem, que está no quinto mês de gestação. Ele foi preso.



As agressões só pararam porque vizinhos socorreram a jovem. Ela foi internada no hospital do município, está consciente e aguarda a realização de mais exames. O filho que ela espera está com batimentos cardíacos considerados normais.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h30 (de MS), o homem teria chegado em casa embriagado e começado a discutir com a mulher. Ele teria pego uma faca de serra, ameaçado matar o filho ainda na barriga da mãe e também outra filha da jovem, de dois anos, que estava no local.

A jovem correu para fora da casa, mas foi alcançada pelo agressor que começou a bater a cabeça da vítima contra um poste. O suspeito derrubou a esposa no chão e pisou na barriga dela, que foi socorrida por vizinhos e levada consciente ao hospital.

A vítima contou à polícia que já havia sido agredida outras vezes mas que nunca denunciou por medo. Os policiais foram ao local e prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

A faca usada para ameaçar a gestante foi apreendida. O Conselho Tutelar foi acionado pela PM por conta da outra filha da vítima.

