Homem é preso com doius reboques adulterados pela PRF em oficina mecânica de Naviraí

PRF apreendeu dois veículos com sinais de identificação adulterados: um reboque e um semirreboque do tipo canavieiro / Divulgação

Nesta quinta-feira (28), em Naviraí/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu dois veículos com sinais de identificação adulterados: um reboque e um semirreboque do tipo canavieiro.

No dia anterior, quarta-feira (27), os policiais rodoviários federais avistaram uma carreta Volvo/FH 540 com placas de Andradina/SP, atrelado a um semirreboque e a um reboque, ambos com placas de Araçatuba/SP.

A carreta passava pelo perímetro urbano e levantou suspeita após consulta aos sistemas da PRF, no entanto, não foi possível realizar a abordagem.

No dia de ontem, os agentes foram a uma oficina mecânica, na cidade de Naviraí, deixar uma viatura para reparo e lá, se depararam com a carreta, objeto de suspeita dos policiais no dia anterior. Os policiais então abordaram o veículo.

O motorista, de 34 anos, apresentou a carteira de habilitação e os documentos da carreta. Suspeitando das informações contidas no formulário, os policiais pediram para o condutor levar o veículo para a Unidade Operacional da PRF para uma melhor vistoria.

Em fiscalização ao veículo foi possível observar a adulteração dos chassis, tanto no reboque quanto no semirreboque. As informações do CRLV e das plaquetas de informações dos veículos também divergiam.

O condutor e a carreta foram encaminhados para a Polícia Federal de Naviraí/MS.

