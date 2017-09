Homem é preso após ser flagrado transportando 1T de agrotóxico de origem estrangeira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de ontem (12), 1T de agrotóxico de origem estrangeira e prendeu homem que fazia serviço de batedor.

A equipe realizava ronda na BR-463 km 35 em Ponta Porã/MS, quando abordaram o veículo GM/Chevrolet C1404 de placa aparente de Dourados/MS conduzido por um homem de 39 anos. Solicitado os documentos, o homem já declarou que transportava agrotóxico proveniente do Paraguai. Segundo ele, a caminhonete foi pega, já carregada, em um posto de combustíveis em Ponta Porã/MS.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram um rádio comunicador, que é proibido, em pleno funcionamento. O motorista afirmou que era para manter contato com os “batedores” da carga.

Desconfiados do possível “batedor”, os policiais abordaram um Fiat/Strada com placa de Ponta Porã/MS, conduzido por um homem de 26 anos. O homem ficou bastante nervoso com a abordagem. No interior da pick up também foi encontrado um rádio comunicador em funcionamento na mesma frequência do rádio encontrado na caminhonete.

O motorista da caminhonete afirmou que o condutor da Strada era o “batedor” da carga de agrotóxico. Questionado, o segundo homem afirmou que, de fato, fazia a escolta do produto contrabandeado.

Os dois afirmaram que haviam um terceiro veículo na rodovia escoltando a carga, mas esse não foi encontrado.

Os dois homens junto com os veículos e os agrotóxicos foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã/MS.

