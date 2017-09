Homem é detido pela PRF transportando de forma irregular 520L de herbicida contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde de sábado (02), frascos de herbicida oriundos da China contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência foi na Unidade Operacional da PRF de Ponta Porã/MS, BR-463 km 68. Os policiais abordaram um Fiat/Uno com placas de Dourados/MS, conduzido por um homem de 36 anos.

No interior do veículo foram encontrados 104 frascos de agrotóxico chinês, oriundo do Paraguai. O composto químico tem Classe Toxicológica "IV", de baixa toxicidade, no entanto, todo e qualquer produto químico tem regras para seu transporte, regra que não estava sendo respeitada.

O homem afirmou que adquiriu o herbicida em Ponta Porã/MS, e seria utilizado na própria lavoura no estado do Mato Grosso.

O condutor não apresentou documento pessoal nem do veículo. Em consulta aos sistemas da PRF, foi constatado que sua carteira estava cassada desde 2014.

O homem, o veículo e os herbicidas foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã/MS.

