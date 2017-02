Homem desconfia de traição, agride e tenta matar grávida de 8 meses

Um auxiliar de serviços gerais de 39 anos foi preso na madrugada deste domingo (19) por agredir a esposa grávida de 8 meses e 7 dias, na residência do casal, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito desconfiava que a mulher o havia traído e que o filho que ela espera não é dele.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem invadiu a casa onde a mulher, uma doméstica de 37 anos, dormia e a agrediu com socos no rosto, barriga e tronco, deixando hematomas e ferimentos.



Conforme relatos da vítima à polícia, o marido quebrou uma janela para entrar no imóvel e estava embriagado. Ele ainda pegou uma faca de 30 centímetros e ameaçou matar a mulher. Na casa ficaram manchas de sangue e roupas e objetos fora do lugar.

A vítima correu para casa de um familiar que fica no mesmo terreno, pediu ajuda e o suspeito fugiu, sendo preso pela Polícia Militar (PM) em uma das ruas do bairro, não resistiu e não foi preciso algemá-lo.



O casal quis ir primeiramente para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e depois para atendimento médico. O homem tinha ferimentos decorrentes do arrombamento da janela. A faca foi apreendida.



Esta foi a terceira vez que a doméstica denuncia o marido à polícia. Nas outras duas ela retirou a denúncia. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria em situação de violência doméstica. O homem foi autuado em flarante.



