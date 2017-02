Helicóptero reforça operações da PM em MS

A aeronave a ser utilizada será um HS350 B3e “Esquilo” com capacidade para 7 pessoas / João Garrigó

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Militar já iniciaram a implantação do Programa de Policiamento Ostensivo e Preventivo Aéreo. A intenção é utilizar diariamente um helicóptero para dar reforço às viaturas dos batalhões, em horários e locais estratégicos.

De acordo com o tenente coronel Rosalino Gimenez Filho, piloto e coordenador-geral do Policiamento Aéreo da Sejusp, o objetivo é diminuir os índices de criminalidade, dando resposta aos chamados da população.

O tenente coronel considera que o helicóptero é uma excelente plataforma de observação, já que tem um raio de visão de 360 graus numa distância de cerca de 10 quilômetros.

A aeronave, que começa a operar no mês de março é um HS350 B3e “Esquilo” com capacidade para 7 pessoas. Durante as operações ficarão à disposição 2 pilotos, três tripulantes e um mecânico de solo. Os profissionais já integram o quadro efetivo da Polícia Militar.

Veja Também

Comentários