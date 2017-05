Helicóptero da Policia Militar frustra fuga de foragidos da justiça

Durante a operação dois indivíduos com mandado de prisão em aberto foram recapturados, a aeronave HARPIA 01 da Policia Militar rapidamente identificou os suspeitos e auxiliou em suas prisões / Divulgação

Pouco mais de duas semanas da ativação do programa de policiamento ostensivo e preventivo aéreo os resultados já começam a surgir. Na tarde desta quarta feira (4) a Policia Militar, através do 9º Batalhão, realizou uma operação policial na região norte de Campo Grande e abrangeu os bairros Nova Lima, Estrela do sul, Carandá Bosque, Jardim Noroeste e região.

Durante a operação dois indivíduos com mandado de prisão em aberto foram recapturados. Os indivíduos que tem passagem por trafico de drogas, estavam em pontos distintos e ao visualizarem as viaturas policiais tentaram empreender fuga, porém a aeronave HARPIA 01 da Policia Militar rapidamente identificou os suspeitos e auxiliou em suas prisões. Durante os trabalhos uma motocicleta que havia sido furtada foi recuperada. O Policiamento encerrou com abordagem a 84 pessoas, 19 veículos, 05 pessoa conduzidas a delegacia, 03 mandado de prisão cumpridos, 02 autos de infração confeccionados, 01 veiculo encaminhado ao DETRAN e 01 veiculo recuperado.

A Policia Militar tem empregado desde o dia 20 de abril, diariamente o helicóptero PT-GMS, conhecido como HARPIA 01, no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo da cidade de Campo Grande, atuando isolada ou conjuntamente com os batalhões. A aeronave e o efetivo permanecem em sua base durante todo o período do serviço acompanhando pela rede rádio, telefone e outros canais as ocorrências em andamento e solicitações das viaturas, decolando sempre que necessário para prestar o apoio de forma a otimizar os resultados das operações. Além disso efetua policiamento preventivo aéreo, realizando pousos em regiões estratégicas, inibindo assim possíveis ações de criminosos.

De acordo com o Tenente Coronel PM Rosalino Gimenez Filho, piloto da aeronave, a presença da aeronave nos locais de ocorrências, gera nos policiais sensação de segurança e melhor respaldo para executar as atividades operacionais, pois em comunicação com a aeronave o operador tem informações privilegiadas, pois o helicóptero é uma excelente plataforma de observação, tem um raio de visão de 360º numa distancia aproximada de 10Km.

