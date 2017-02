Guarda municipal é agredido e um suspeito é preso

Um guarda municipal de 29 anos foi agredido logo após sair do trabalho na noite de quarta-feira (23), no bairro Amambaí, em Campo Grande, perto da antiga rodoviária e o Centro. Um dos suspeitos, de 26 anos, foi preso.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o guarda saiu do trabalho por volta das 23h (de MS) e seguia para o ponto de ônibus, uniformizado, quando foi atacado de costas por um grupo de pessoas.



O guarda foi agredido com chutes nas costas, derrubado e recebeu mais chutes. Ele conseguiu se levantar, lutou com os suspeitos e um deles atingiu a cintura da vítima com objeto cortante, não deixando ferimentos.



Pessoas que passavam pelo local chamaram outros guardas e quando estes chegaram ssó estavam a vítima e o suspeito que o atingiu com objeto cortante. Mesmo preso, o rapaz ofendia o guarda, dizia ser de facção e prometia vingança.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e injúria.

