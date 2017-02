CONCURSO | Sexta, 24 de Fevereiro de 2017 - 07:10 Governo divulga resultado final do curso de formação do concurso da Agepen O Governo do Estado tornou público por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24), a pontuação obtida pelos candidatos participantes do curso de formação do concurso público para o cargo de agente penitenciário estadual.