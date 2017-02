Recém-nascido é encontrado morto no lago do Parque do Ibirapuera

Guardas-civis metropolitanos encontraram por volta das 9h desta segunda-feira, 27, um saco de lixo com um bebê dentro, boiando no lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Segundo os guardas, era uma menina, que ainda estava com o cordão umbilical preso à barriga. O corpo foi resgatado pelos Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que tem uma base fixa no parque, a sacola estava na parte do lago que fica próxima à Avenida Pedro Álvares Cabral, na altura do Monumento às Bandeiras. Em função da localização, o saco pode até ter sido jogado da rua, já que neste ponto não existem grades separando a calçada do lago.

O caso será investigado pelo 27º DP (Campo Belo).

