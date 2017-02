Garoto ferido em lava jato não precisa mais de sonda de alimentação

O adolescente de 17 anos que perdeu parte do intestino depois de ter uma mangueira de ar introduzida no corpo, em uma lava-jato de Campo Grande, já está se alimentando sem precisar de sonda.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, na tarde de quinta-feira (9), o jovem passou por procedimento cirúrgico para retirada de líquido dos pulmões e reage bem ao tratamento. Ele continua no quarto da enfermaria e agora está ingerindo alimentos líquidos.



Entenda o caso

O garoto trabalhava em um lava jato, na Vila Morumbi, e no dia 3 de fevereiro sofreu a lesão durante uma suposta “brincadeira”. O dono da empresa, de 20 anos, introduziu a mangueira de compressão de ar no corpo do adolescente enquanto o outro suspeito, de 30 anos, o segurava.

A vítima foi levada à Santa Casa em estado grave e passou por cirurgias. Ele perdeu parte do intestino. A pressão do ar foi tão intensa que estourou o intestino grosso e comprimiu os pulmões, trancando as válvulas respiratórias.

O estado de saúde do jovem está evoluindo. Além da equipe médica, um profissional de psicologia está acompanhando o tratamento do adolescente, de acordo com a assessoria do hospital.

Investigação

A ação também foi testemunhada por um garoto de 11 anos. Em depoimento, ele afirmou que essa brincadeira era frequente entre a vítima e suspeitos. De acordo com o delegado Paulo Sérgio Lauretto, a vítima teria começado a brincadeira no dia do crime. O funcionário estaria no banheiro quando o adolescente teria esguichado água no mesmo por debaixo da porta.

Durante o crime, o jato de água foi lançado na região das nádegas e, mesmo por cima da roupa, feriu o organismo do adolescente. Os homens informaram o ocorrido aos familiares e se apresentaram, espontaneamente, na delegacia. Eles não foram presos porque assumiram a responsabilidade do crime e não oferecem riscos à vítima.

O caso, por enquanto, não foi registrado como abuso porque não ficou evidente a conotação sexual, de acordo com o delegado. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está investigando o crime.

Veja Também

Comentários