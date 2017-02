Garoto agredido com mangueira de alta pressão em lava-jato morre na Santa Casa

O adolescente de 17 anos agredido, pelo patrão e um colega de trabalho, com uma mangueira de alta no lava-jato onde trabalhava, morreu no início da tarde desta terça-feira (14), após 11 dias de internação na Santa Casa de Campo Grande. Durante a permanência no hospital, o quadro clínico sofreu muitas alterações, e, nesta manhã, o paciente havia retornado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva), após uma hemorragia.

De acordo com a assessoria do hospital, o adolescente morreu por volta das 13h45. A causa da morte foi choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguidos de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o adolescente não resistiu.

Conforme a Santa Casa a equipe se preparava para fazer uma endoscopia com o objetivo de identificar o ponto do sangramento.

A suspeita era de que a hemorragia fosse no esôfago, onde o ar que entrou no corpo do adolescente no dia das agressões encontrou resistência.

Há 11 dias internado, o adolescente já havia passado por dois procedimentos cirúrgicos após perder metade do intestino grosso devido à agressão.

O crime

O crime aconteceu na sexta-feira (3) e envolveu o proprietário do lava-jato e um funcionário do local, ao praticarem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que foi inserida no ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. O caso foi denunciado pelo primo da vítima, de 28 anos, no mesmo dia que ocorreu o crime.

Os dois suspeitos de terem cometido o crime contra o adolescente são Thiago Giovanni Demarco Sena, 20 anos, dono do lava jato, e Willian Henrique Larrea, 30 anos. Eles já foram ouvidos na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Apesar da advogada que representa a família ter solicitado que o caso fosse enquadrado como tentativa de homicídio, o caso será investigado como lesão corporal grave, porque até o momento não houve indícios de que os agressores tiveram a intenção de matar o adolescente.

