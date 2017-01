Gaeco faz operação onde alvo é Agepen por crimes de peculato e falsidade documental

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), cumpre desde a manhã desta sexta-feira (27) sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. A açõa é relativa à investigação que apura a prática dos crimes de peculato, falsidade documental e corrupção envolvendo alguns diretores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - Agepen.

Os mandados foram cumpridos nas residências dos diretores investigados, localizadas nas cidades de Aquidauana, Dourados e Campo Grande, além dos respectivos locais de trabalho localizados na sede da Agepen em Campo Grande.

O objetivo da investigação refere-se à apuração de ilegalidades cometidas durante a realização do Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - GIRVE (daí o nome da Operação), dirigido a agentes penitenciários, ocorrido em abril do ano passado, na cidade de Campo Grande.

Na manhã de hoje foram alvos de busca e apreensão os titulares da Presidência da Agepen, da Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP), da chefia da Divisão de Estabelecimentos Penais (DEP), da Diretoria de Operações (DOP) e a Chefia de Divisão de Trabalho.

Os celulares de todos os alvos foram apreendidos e no interior da residência de um dos diretores foram encontrados noventa mil reais em dinheiro.

Coordena a operação a Promotora de Justiça Cristiane Mourão Leal Santos e coordenadora do Gaeco/MPMS.

