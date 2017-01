Gaeco faz operação no interior de MS e alvo é o sistema prisional

O Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), realiza nesta segunda-feira (23) a operação denominada "Xadrez". Segundo a assessoria do MPMS, a equipe cumpre nove mandados de prisão, 12 buscas de apreensão e uma condução coercitiva.

O alvo da operação é o sistema prisional do Estado, onde uma equipe de procuradores está no Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, com apoio de equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Outras equipes também estão em outros locais da cidade cumprindo mandados.

