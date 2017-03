Festa com som alto termina em PMs agredidos, saque de arma e 5 presos

Havia cerca de 50 pessoas no condomínio, em Campo Grande / Divulgação

Uma festa que era realizada em um condomínio residencial de Campo Grande terminou com policiais militares agredidos, xingados e cinco pessoas presas. Tudo aconteceu por volta das 22h30 (de MS) de segunda-feira (6), após o síndico pedir seis vezes para que o evento, realizado na área de lazer por uma moradora, fosse encerrado.



Segundo relato de moradores à polícia, o som estava em "volume altíssimo" e muitos precisavam dormir porque tinham compromissos pela manhã. Após os pedidos para que a festa acabar, a Polícia Militar (PM) foi chamada, acompanhou o síndico até o local da festa onde mais uma vez pediu que fosse encerrada.



De acordo com boletim de ocorrência, o síndico foi recebido em tom de ironia, sendo tal situação testemunhada por outros moradores e policiais. Os responsáveis pela administração então avisaram à responsável que ela seria multada e pelos policiais que teria que ir com eles para a delegacia.

Os militares também avisaram que a aparelhagem de som seria recolhida e passaram ser xingados pelas pessoas que estavam na festa. No local havia cerca de 50, algumas delas filmaram a ação e outras agrediram policiais. Um levou soco no rosto, outros dois também foram agredidos, um deles ficou com escoriações nas mãos.

Quando a responsável pela festa, de 29 anos, foi detida, uma amiga, de 28 anos, passou a xingar os policiais e os demais participantes passaram a insultar investida contra os militares, dizendo "fecha eles, fecha eles".



Outras equipes policiais foram chamadas, os militares sacaram armas, mas não houve tiros, alguns participantes da festa foram embora, equipamentos de som foram levados e cinco pessoas presas, entre elas a responsável pela festa, a amiga, um homem de 37 anos, outro de 32 e uma jovem de 24.



Todos foram autuados por perturbação do trabalho ou do sossego alheios, desacato, desobediência e resistência. Eles prestaram depoimentos e foram liberados.

Veja Também

Comentários