Família é presa com quase 500 munições de fuzil

Uma família foi presa transportando 38 quilos de maconha e 499 munições de fuzil, na rodovia BR-262, em Água Clara, na região leste de Mato Grosso do Sul. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sábado (18), porém, as informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com a PRF, um contador de 50 anos dirigia um carro pela rodovia e foi parado em uma abordagem de rotina. Os agentes desconfiaram do comportamento do homem que ficou muito nervoso e entrou em contradição ao responder algumas perguntas.

Os policiais fizeram uma busca detalhada e encontraram 37 pacotes com maconha e as munições. O homem disse que pegou o entorpecente na capital sul-mato-grossense e levaria a cidade de Bauru, onde mora em São Paulo.

O motorista, a esposa dele de 53 anos, que é psicologa, e a filha de 20 anos foram presos em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação para o tráfico de armas de fogo.

