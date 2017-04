Exército apreende caminhão com meia tonelada de maconha e armas

O motorista disse ter recebido R$ 10 mil para levar o entorpecente do Paraguai até a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul / Divulgação

Militares do Exército apreenderam em Aral Moreira, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 373 quilômetros de Campo Grande, um caminhão com 507 quilos de maconha, armas 9 mm e revólver calibre 38. A apreensão foi feita na terça-feira (11), na bifurcação da estrada que segue para Ponta Porã, e divulgada pelo Ministério da Defesa nesta quarta-feira (12). A região é de fronteira com o Paraguai.

A maconha estava escondida em uma carga de soja. O motorista, de 39 anos, foi detido no local.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, ele disse ter recebido R$ 10 mil para levar o entorpecente do Paraguai até a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul.

Tropas do Exército montaram um posto de bloqueio na região utilizando, inclusive, equipamentos do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

O caminhão apreendido foi levado para a sede do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, para o descarregamento da soja e da droga, avaliada em R$ 500 mil. Motorista e caminhão com a droga foram para a Polícia Federal em Ponta Porã.

