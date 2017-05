Ex-diretor do presídio semiaberto é preso em operação do Gaeco

O ex-diretor Rogélio Vasques Vieira do presídio semiaberto de Dourados, município distante 214 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, foi preso nesta quarta-feira (10) durante a Operação Apanagio. No último dia 5 de maio, ele enviou requerimento pedindo desligamento por motivos pessoais e três dias depois foi publicada a exoneração.

O advogado Gledson Rafael disse que Vieira foi levado para Campo Grande para prestar depoimento e afirmou que está analisando o caso para entrar com pedido de liberdade.

Em nota, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que está contribuindo com as investigações e apoia qualquer ação que preze pela transparência e lisura nas condutas dos servidores.

A ação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Dourados também cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Um dele em uma empresa de segurança e monitoramento. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas coercitivamente à sede do Ministério Público Estadual (MPE) para prestar depoimento.

A operação investiga possíveis benefícios e regalias que funcionários públicos e presos tinham dentro do presídio semiaberto no segundo maior município do estado. O Apanagio significa benefício que se concede a um certo grupo.

O Gaeco iniciou as investigações há cerca de seis meses para apurar crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa praticados no estabelecimento prisional. A nova unidade começou a funcionar em maio de 2015. O prédio foi construído ao lado da penitenciária estadual e tem capacidade para 432 presos.

