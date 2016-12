Escutas revelam dinheiro usado em chácara da presidente da Omep

Escutas telefônicas gravadas no dia 7 de setembro de 2016 com autorização da Justiça revelaram que parte do dinheiro repassado pela prefeitura de Campo Grande à Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar do Estado de Mato Grosso do Sul) e à Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária – S.S.C.H) foi usado na reforma da chácara da presidente da Omep Maria Aparecida Salmaze.

A defesa de Maria Aparecida nega que a diretora tenha usado dinheiro da instituição para a compra de material de construção para obras na chácara de propriedade dela. Segundo a defesa, o Ministério Público está confundido as informações e que o dinheiro da Omep foi usado para a construção de uma creche no bairro Cristo Redentor.

As entidades são investigadas na operação Urutau, deflagrada no dia 13 de dezembro, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A apuração aponta a prática de improbidade administrativa e crimes de falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa em convênios mantidos entre o município e as entidades.

Segundo as investigações, a propriedade é sociedade de Maria Aparecida com o filho Júnior, adquirida para realização de eventos. Na conversa, eles falam de uma construção em um terreno e o filho fala que precisa de dinheiro para comprar as telhas.

Júnior ainda usa o termo “DAI” se referindo ao local de onde o dinheiro deveria ser retirado, possivelmente da Omep. Maria Aparecida justifica que naquela semana não haveria possibilidade por causa de alguns acertos, mas na próxima iria fazer alguma coisa.

Na mesma conversa, a presidente afirma que a quantidade de telhas para o término da obra é elevada: 11 mil. Maria Aparecida define, então, que sejam oito mil telhas, pois ainda terá de comprar mais telhas para uma obra em uma creche.

Os indícios de que o dinheiro da Omep estava sendo desviado para fins particulares estão em notas fiscais apreendidas durante a operação Urutau. Os documentos estão em nome da entidade, mas foram encontrados na chácara de Maria Aparecida.

As notas fiscais são de empresas fornecedoras de concreto, madeira e estruturas metálicas e foram emitidas em maio e novembro de 2016. Juntas somam aproximadamente R$ 48 mil. A presidente foi presa no dia da operação, mas responde em liberdade. Ela não pode se aproximar da sede da Omep e nem ter contato com os funcionários.

Investigações

O Ministério Público do Estado (MP-MS), por meio do Gaeco, investiga a atuação criminosa de pessoas ligadas direta ou indiretamente a uma secretaria municipal, com a utilização de convênios com as duas entidades.

A operação Urutau, deflagrada no dia 13 de dezembro, investiga a prática de improbidade administrativa e crimes de falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa em convênios mantidos entre o município e as entidades.

O juiz Mário Esbalqueiro Júnior, que atuou na 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande até sexta-feira (9), também pediu quebra de sigilo telefônico, escuta autorizada e ação controlada. Consta no processo que a quebra de sigilo bancário e fiscal reforçam a movimentação milionária investigada.

Segundo o MP, recibos de prestação de serviços nos Centros de Educação Infantil (Ceinf's) de altos valores não retratavam serviços efetivamente prestados. Uma das entidades faria uso de notas fiscais "frias" de serviços variados para desviar valores. A outra entidade reforçava a conduta duradoura e orquestrada de um grupo criminoso.

Desde 2011, o MP cobra medidas para enxugar as contratações da Seleta, conforme consta nos autos. As entidades têm juntas aproximadamente 3,5 mil funcionários que trabalham de forma terceirizada no município, principalmente na área da educação.

Além disso, a Seleta manteria milhares de contratados, mantidos por meio do convênio firmado com a Secretaria de Assistência Social. O Gaeco descobriu ainda que muitos servidores não prestavam serviços em atividades ligadas ao convênio e outros nem sequer prestavam serviço para Seleta.

As apurações mostram também que alguns investigados têm histórico de viagens internacionais e padrão de vida incompatível com a remuneração que recebem. Dados levantados pelo Gaeco apontam a contratação cruzada para beneficiar a diretoria da Seleta e da Omep. Relatório da prefeitura em 2013 mostra os pagamentos "cruzados" para burlar a previsão de trabalho voluntário na direção das entidades.

Três mulheres foram presas durante a operação Urutau, entre elas a presidente da Omep, Maria Aparecida Salmaze. Além disso, o presidente da Seleta, Gilbraz Marques da Silva, foi preso por porte ilegal de armas, com ele foi achado um revólver calibre 38.

Decisão judicial

O juiz David de Oliveira Gomes Filho determinou o fim imediato dos convênios entre a prefeitura a Seleta e a Omep, na última quinta-feira (15), e proibiu qualquer repasse para as duas empresas.

Na decisão, também foi decidida a demissão dos contratados pelas entidades sob pena de multa de R$ 10 mil por funcionários que continuar prestando serviço. As duas entidades têm juntas 3,5 mil contratados.

A Procuradoria-Geral do município de Campo Grande recorreu segunda-feira (19) da decisão da Justiça que determinou a extinção dos contratos. Por causa da decisão judicial, o município encerrou as atividades em instituições que utilizavam os terceirizados.

Seleta e Omep

O relatório de inteligência financeira, elaborado pelo Coaf, mostrou repetidos pedidos de altas quantias de dinheiro em espécie, contrariando a conduta esperada de uma ONG, com publicidade dos pagamentos por cheques ou transferências.

Além disso, os informes transmitidos pelo Coaf confirmam denúncias recebidas pelo MP, de que Seleta e Omep foram utilizadas para desvios de dinheiro público. Apontou-se que entre 2011 e 2015, a Seleta procedeu vultuosos saques de dinheiro para pagamento de pessoal e fornecedores, que chegariam ao montante de R$ 26,5 milhões

Veja Também

Comentários