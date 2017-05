Em uma semana, PM recupera 41 veículos e prende 331 pessoas em Mato Grosso do Sul

As prisões e apreensões foram resultados de 40 operações no período, em que foram abordadas mais de 12 mil pessoas / Divulgação

Em sete dias, de 1º a 7 de maio, a Polícia Militar prendeu 331 pessoas em Mato Grosso do Sul e recuperou 41 veículos roubados ou furtados. Entre os presos estão 47 foragidos da justiça. Os números foram divulgados pela própria corporação, por meio da assessoria de comunicação social.

A PM apreendeu ainda 2.100 pacotes de cigarro e 806 quilos de drogas, sendo 791 quilos de maconha.

As prisões e apreensões foram resultados de 40 operações no período, em que foram abordadas mais de 12 mil pessoas foram abordadas e cerca de 8,9 mil veículos vistoriados, segundo a corporação.

“Estamos nas ruas dando segurança a toda comunidade, por meio do policiamento preventivo e repressivo”, afirmou o comandante geral da PM, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

Na área do trânsito, as blitzes preventivas resultaram em 923 notificações e no recolhimento de 23 veículos por restrições administrativas. O objetivo foi o de coibir a circulação de motoristas embriagados e diminuir os índices de morte no trânsito.

Na área ambiental foram realizadas três notificações, totalizando o valor de R$ 7,5 mil. Trinta e duas embarcações foram abordadas.

Veja Também

Comentários