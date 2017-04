Em um dia, PRF recupera 5 veículos em MS roubados e clonados de GO

Por meio da Operação Divisa Segura II, a Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta quarta-feira (19), em Mato Grosso do Sul, cinco veículos roubados e clonados. De acordo com a PRF, os automóveis, todos roubados em Goiás, seriam levados para a região de fronteira com o Paraguai. Sete homens foram presos.

A operação Divisa Segura II conta com os trabalhos das polícias militar e civil dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na região norte do estado, em Sonora, um veículo foi interceptado após uma perseguição por 20 quilômetros. Durante o acompanhamento, foram dadas ordem de parada que não foram acatadas pelo condutor, que acelerou, furou bloqueios e realizou ultrapassagens proibidas.

O carro havia sido roubado em Valparaíso de Goiás (GO). Os dois ocupantes, de 20 e 21 anos, foram presos. À polícia, eles afirmaram que iriam levar o veículo de Brasília para Campo Grande e que receberiam R$ 1.000 pelo serviço.

Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a PRF abordou uma carreta que circulava com placas clonadas. O homem de 32 anos que conduzia o veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Em Água Clara, a 179 quilômetros de Campo Grande, na BR-262, a PRF abordou um carro, conduzido por um homem sem documento de identificação. Durante a fiscalização, a PRF observou que o veículo trafegava com placas falsas. As originais eram de Belo Horizonte e o veículo tinha queixa de furto ou roubo em 3 de abril em Ocidental (GO).

Questionado, o condutor afirmou ter comprado o veículo em Águas Lindas (GO) pelo valor de R$ 1.400 e que sabia que o veículo era roubado. Condutor e veículo foram encaminhados para a Polícia Civil da cidade.

Já em Paranaíba, a 398 quilômetros de Campo Grande, a PRF também apreendeu um veículo que circulava com placas frias. No veículo estavam dois ocupantes, de 31 e 35 anos. Os policiais desconfiaram do documento do automóvel e descobriram que ele havia sido roubado em Goiânia (GO), mas circulava com placas de Teresina (PI). Os dois suspeitos foram conduzidos à Polícia Civil de Paranaíba.

