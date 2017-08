Em Três Lagoas, Polícia Federal apreende dinheiro falso e bens adquiridos com o mesmo

As cédulas falsas encontradas somavam cerca de 23 mil reais / Divulgação

Nesta terça-feira (22/08/17), a Polícia Federal de Três Lagoas/MS apreendeu R$23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais) em cédulas supostamente falsificadas. Além do dinheiro, foram encontrados bens que provavelmente foram adquiridos com outras notas falsas. A Polícia Federal chegou até o endereço após investigar M.A.C., preso em flagrante pela Polícia Militar na sexta-feira (18/08/2017) por introdução no comércio de cédulas aparentemente falsas.

Na ocasião, M.A.C. adquiriu produtos com as notas supostamente falsas (aproximadamente R$2.000,00) de um comerciante na cidade, porém o lojista identificou a adulteração e acionou a PM, que levou a ocorrência até a Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas. Após o fato, a Polícia Federal apurou o possível local de armazenagem das notas falsas, logrando êxito em encontrar o montante de R$23.000,00. A PF representou pela prisão preventiva ao juízo competente, e M.A.C. pode pegar de 3 a 12 anos de prisão.

A Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas continuará monitorando casos de fabricação, distribuição, introdução e venda de moedas falsas na cidade.

