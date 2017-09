Em operação, PRF recupera dois carros com registro de furto

Ontem (07), segundo dia da Operação Independência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 02 veículos roubados, com documentos falsos e adulterados na BR-463, em Ponta Porã/MS.

Em Ponta Porã/MS, na BR-463, um Honda/HR-V ELX, com placa de Carapicuiba/SP, foi recuperado na Unidade Operacional da PRF, no km 68, quando seguia para a fronteira com o Paraguai.

O veículo foi roubado na cidade de Diadema/SP, em dezembro de 2016 e estava com placas clonadas de outro veículo legal.

O motorista, um homem de 31 anos, declarou que havia comprado veículo em uma feira, na cidade de São Paulo/SP, de carros e pago o valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Com ele também foram apreendidos: R$ 1.697,00 (mil e seiscentos e noventa e sete reais) em espécie; um documento falsificado do veículo (CRLV) – a numeração do documento consta na lista de documentos furtados do Estado de São Paulo (Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 24 de novembro de 2015, página 125).

Além do motorista, um passageiro de 28 anos estava no veículo. Ambos foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã, onde o veículo foi apreendido.

Na mesma Unidade Operacional, um Toyota Hilux CD4x4, com placa aparente Goiás, foi recuperado. O veículo era conduzido por um homem, de 41 anos.

O veículo possuía adulterações e foi constatado pelos policiais que o mesmo estava com placas clonadas e era objeto de roubo/furto ocorrido em maio de 2016 na cidade de Goiânia/GO.

O motorista e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Ponta Porã/MS.

