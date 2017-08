Em Maracaju, PRF apreende 60 mil maços de cigarro

No interior do automóvel foram encontradas 120 (cento e vinte) caixas de cigarros de marcas estrangeiras que totalizaram 60 mil maços / Divulgação

Na noite desta terça-feira (23), em Maracaju/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 60 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

No km 365 da BR-267, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Renault/Master, com placas de Uberaba/MG, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, o motorista abandonou o carro e tentou fugir a pé, porém foi preso pelos policiais.

No interior do automóvel foram encontradas 120 (cento e vinte) caixas de cigarros de marcas estrangeiras que totalizaram 60 mil maços. O valor do prejuízo é em torno de R$ 300 mil (considerando R$ 5 o maço). Os policiais também encontraram um rádio de comunicação, o que é proibido.

O condutor, de 36 anos, declarou que foi contratado por homem para levar a carga de Pedro Juan Caballero no Paraguai até Uberlândia/MG, e lá receberia pelo transporte.

O veículo, os cigarros e o motorista foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados/MS.

