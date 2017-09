Em Eldolrado, PRF apreende mais de meia tonelada de maconha

Hoje (08) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha e Skank na rodovia BR-163, em Eldorado/MS.

A PRF realizava fiscalização próximo do km 34, em Eldorado/MS, próximo da divisa com o estado do Paraná, quando um veículo Toyota/Corolla, com placa de Belo Horizonte/MG, retornou ao avistar os policiais; em fuga, adentrou em uma estrada vicinal e o motorista abandonou o veículo, fugindo a pé. Ele não foi encontrado.

No veículo havia 536 tabletes do entorpecente, além de 08 (oito) embalagens de skank (maconha com maior porcentagem de THC); ao todo foram pesados 525 kg (quinhentos e vinte e cinco quilogramas) de maconha e 6,1 kg (seis quilos e cem gramas) de skank.

No porta luvas do veículo também foram apreendidas 24 (vinte e quatro) munições de uso restrito, calibre 7.62.

Policiais fazem buscas na região para encontrar o motorista e possíveis comparsas.

O veículo, a droga e as munições foram encaminhadas a Polícia Civil de Eldorado/MS.

