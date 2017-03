Em Dourados, agentes flagram detento tentando entrar no semiaberto com droga “adesivada” ao corpo

Durante revista corporal, os servidores surpreenderam o interno José Martins Araújo, 20 anos, que retornava da rua, com dois tabletes de maconha presos ao corpo, fixados com fita adesiva / Divulgação/Assessoria

Agentes penitenciários que atuam no Estabelecimento Penal de Regimes Semiaberto, Aberto e de Assistência aos Albergados de Dourados (EPRSAA-D) flagraram uma cena inusitada no final da tarde dessa quarta-feira (1º).

Por volta das 17h40, durante revista corporal, os servidores surpreenderam o interno José Martins Araújo, 20 anos, que retornava da rua, com dois tabletes de maconha presos ao corpo, fixados com fita adesiva. A droga estava nas costas do apenado, que alegou não ser o proprietário do entorpecente, mas se recusou a revelar quem seria.

Encaminhado à delegacia de Polícia Civil, José Martins Araújo foi indiciado por tráfico de drogas qualificado e irá responder pelo crime, além de ser regredido para o regime fechado.

Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, a vigilância constante e os procedimentos de segurança realizados pelos agentes penitenciários são essenciais para se evitar a entrada de ilícitos. “São muitas as artimanhas utilizadas, mas nossos agentes estão preparados e atentos”, destaca.

