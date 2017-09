Em cinco dias de operação, PRF fiscalizou mais de 4 mil veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Independência na última quarta-feira (06) e encerrou às 23h59 deste domingo (10).

Nos 05 (cinco) dias da Operação Independência, a PRF reforçou a fiscalização em mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais, priorizando locais com maiores índices de acidentes e infrações de trânsito graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens, consumo de álcool, infrações por motociclistas e uso de equipamentos de segurança.

Foram fiscalizados 4.981 veículos e 4.905 pessoas.

Cinema Rodoviário e Educação para o Trânsito:

Mais de 2.750 pessoas foram alcançadas em ações de Educação para o Trânsito, através de Cinema Rodoviário, Palestras e Abordagens educativas.

Mesmo com o esforço na fiscalização e ações de educação para o trânsito, policiais rodoviários federais flagraram um expressivo número de motoristas conduzindo em velocidade acima da permitida na via. Foram registrados 5.043 flagrantes de excesso de velocidade. Outros 182 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos. Ao todo, a PRF também realizou testes de alcoolemia, que resultaram em 25 autos de infração e 9 prisões.

-Autuações

Velocidade:

A infração mais autuada foi o excesso de velocidade: 5.043 veículos flagrados acima da velocidade permitida.

Cinto de Segurança e Cadeirinha:

15 condutores foram autuados s por não usar o Cinto de Segurança;

52 condutores foram autuados por não uso do Cinto de Segurança pelos passageiros;

13 condutores foram autuados por estarem com Criança sem a Cadeirinha;

Consumo de Álcool:

25 motoristas foram autuados infração relacionada a consumo de álcool;

9 motoristas foram presos pela infração.

Ultrapassagens indevidas:

Infrações de ultrapassagem somaram:

182 - Ultrapassagem (todos os tipos);

169 - Ultrapassagem em Faixa Dupla

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou diversos acidentes graves nas rodovias do Mato Grosso do Sul. Os mais graves, nos primeiros dias da Operação Independência.

Acidentes:

Período: 00h do dia 06 – quarta-feira até às 23h59 do dia 10 – domingo.

Em razão de em 2016 o feriado da Independência ter sido na quarta-feira, a Operação se restringiu a um dia, não sendo possível um comparativo com a Operação deste ano.

Levantamento preliminar, aponta que os acidentes com mortes ocorridos estão relacionados a falta de atenção e a infrações graves, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e consumo de álcool.

Os acidentes mais graves aconteceram no início do feriado.

Foram registrados

24 Acidentes Com Feridos;

3 Acidentes Com Mortos;

7 Acidentes Graves (com mortos ou feridos graves);

47 Pessoas Feridas;

5 Pessoas Mortas.

