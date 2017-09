Em capacitação, Mochi recebe os Agentes de Polícia Legislativa

Na tarde de ontem 04 começou o ciclo de palestras direcionadas aos Agentes de Polícia Legislativa aprovados no Concurso Público da Casa de Leis. O objetivo da qualificação é mostrar o funcionamento da Assembleia Legislativa, as formalidades e os direitos e deveres dos servidores do Poder Legislativo. A capacitação de hoje foi ministrada pela gerente de Cerimonial Severina da Silva abordando o tema ‘Cerimonial parte técnica e história do Poder’.

O presidente da Casa de Leis, o deputado estadual Junior Mochi (PMDB) recebeu os novos agentes. “É o primeiro Concurso Público, é natural que a gente dê a eles as boas-vindas, dando a eles a oportunidade de conhecer um pouco da história da Casa Legislativa e suas atribuições. O Poder Legislativo é o poder do povo, recebemos aqui todas as pessoas, não há restrição. Temos que entender como democráticas as manifestações e reivindicações buscadas aqui. Eles também vão aprender que dentro dessas ações, a ordem interna da Casa tem que ser preservada. Temos uma grande expectativa em relação a eles, esperamos que eles somem, e muito, para a Assembleia Legislativa que queremos”, declarou.

O Agente de Polícia Legislativa Edimar Baptista Garbino de Castro, que veio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contou as suas impressões sobre o curso. “As expectativas são as melhores, prestar um Concurso Público e ter êxito, sendo nomeado, é uma coisa que todo candidato espera que aconteça. Em relação à aula ministrada agora à tarde, que trouxe a história da Assembleia, é muito importante, pois o servidor que está entrando em um órgão público deve conhecer a história desse órgão. Saber também a relação que vai ter com a Assembleia, como ela surgiu, quem foram os deputados. Muito importante entrar num órgão público e conhecer sua história”, destacou o empossado.

