Em ação com drone PRF e PM prende quadrilha que levava carros roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), recuperou ontem (15), três veículos roubados em Campo Grande/MS.

Em patrulhamento na BR-267, os policiais deram ordem de parada a um comboio de três veículos. Nenhum deles acatou a ordem, iniciando um acompanhamento tático. Durante o percurso, um deles tomou rumo à uma fazenda. Outro dois seguiram sentido ao Distrito de Alto Caracol, no município de Caracol/MS.

Um dos veículos, um Hyundai/HB20 com placa aparente de Campo Grande/MS fora recuperado pela Polícia Militar de Alto Caracol, no entanto, o condutor do veículo conseguiu fugir pela mata às margens da rodovia.

Foram realizadas buscas na região para encontrar os outros dois veículos e seus ocupantes. Um veículo foi recuperado na cidade de Caracol/MS e encaminhado, junto com o condutor para a Polícia Civil de Bela Vista/MS. Uma caminhonete GM/S-10 também foi recuperada e encaminhada com seu ocupante, pela Polícia Militar, para a Polícia Civil de Bonito/MS.

Já no final da tarde, uma equipe da PRF, juntamente com guarnição Polícia Militar, receberam informações que um suspeito estaria andando às margens da rodovia em atitude suspeita, se escondendo na vegetação lindeira quando avistava viaturas policiais.

Com auxílio de um Drone, os policiais rodoviários federais conseguiram verificar a posição do suspeito, conseguindo capturá-lo. A prisão foi captada pelo Drone da PRF.

O homem de 22 anos, confirmou que era o condutor do HB20 roubado, que fora recuperado horas antes no Distrito Alto Caracol. Ele informou que pegou o veículo em Campo Grande/MS e o levaria para o Paraguai.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Jardim/MS.

