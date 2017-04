Em 4 dias, Denar prende três com maconha, ecstasy dinheiro e munições

Em quatro dias, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu três jovens com idades entre 19 e 28 anos, pelo crime conhecido como tráfico formiguinha. Foi apreendido maconha, ecstasy, munições e dinheiro. Denúncias anônimas ajudaram os investigadores na identificação dos suspeitos.

Na tarde de segunda-feira (10), os policiais monitoravam a casa de um jovem de 19 anos, na rua Antônio Ignácio de Souza, no jardim Santa Emília, quando viram o morador entregando um objeto a um homem que saiu em um carro. O motorista foi abordado e com ele apreendido um papelote de cocaína.

O motorista confessou que comprou a droga na residência. Com o dono da casa foram apreendidas 42 porções de maconha, que totalizaram mais de meio quilo do entorpecente. Os investigadores encontraram ainda uma balança de precisão e nove munições calibre 38.

O caso foi registrado na Denar como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No domingo (9), os investigadores foram informados que uma travesti de 28 anos, que mora na vila Adelina, estaria vendendo drogas sintéticas em festas realizadas em Campo Grande.

Os policiais encontraram a suspeita em casa, na rua Senador Antônio Mendes Canale. De acordo com a polícia, ela confessou o crime e revelou onde estava escondido o entorpecente.

Na residência foram apreendidos 89 comprimidos de ecstasy, mais de R$ 2 mil e um aparelho celular. O caso foi registrado com tráfico de drogas.

Na sexta-feira (7), uma jovem de 28 anos foi presa em um ônibus intermunicipal na BR-163, em Campo Grande, transportando quase 12 quilos de maconha.

Policiais da Denar receberam a denúncia do tráfico e em parceria com do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (GOC-PRF), abordaram o ônibus e localizaram a mala com o entorpecente.

A suspeita foi identificada e confessou que levaria a droga até Palmas (TO). Ela foi presa em flagrante e vai responder por tráfico de drogas.

