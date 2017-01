Em 11 dias, polícia de MS registra 24 casos de estupro no estado

Nos primeiros 11 dias de 2017, a polícia de Mato Grosso do Sul registrou 24 casos de estupro no estado. Em média, são dois casos por dia. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No caso mais recente, em Campo Grande, a vítima foi uma adolescente de 13 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a menina e uma amiga, também menor de idade, foram à casa de um amigo nas proximidades do Terminal Júlio de Castilho. Lá consumiram drogas e bebidas alcoólicas.

“Ela relata ter entrado em coma alcoólico e ficado desacordada e quando ela se deu por si estava sobre uma cama, despida e ao lado dela uma pessoa desconhecida," explica o delegado da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca), Paulo Sérgio Lauretto.

A adolescente fugiu e pediu ajuda aos guardas municipais do terminal. O caso é tratado como suspeita de estupro de vulnerável. O delegado ainda aguarda o resultado do exame de corpo de delito e vai ouvir a jovem pra tentar encontrar as outras pessoas que estavam na casa.

Um caso é considerado estupro quando há qualquer tipo de relação sexual sem consentimento de uma das partes. Não precisa ter, necessariamente conjunção carnal.

Estatística

No ano passado, em todo o estado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública registrou 1372 crimes de estupro. Na capital de Mato Grosso do Sul foram 413. Quase 90% dos casos foram registrados na Dpca porque tinham o envolvimento de menores.

Nessa quarta-feira (11), os investigadores registraram quatro ocorrências deste tipo na Depca. E em quase todos os relatos uma semelhança: o agressor é alguém muito próximo da vítima.

