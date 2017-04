Dupla 'especialista' em furto à residência é presa na capital

Um jovem de 22 anos e um homem de 30 foram presos na quinta-feira (27), por receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, no jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Com eles foram apreendidos vários aparelhos eletrônicos, armas e munições. Segundo a polícia, a dupla é especialista em furto a residências.





De acordo com o boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) foi informado a respeito de um carro que estaria sendo usado em furtos, em vários bairros da capital de Mato Grosso do Sul.

O veículo foi localizado na rua Gruta do Maquine. Com o motorista foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições. O jovem de 22 anos, que tem várias passagens por furto, posse ilegal de arma de fogo e homicídios, estava foragido do sistema prisional.





O motorista confessou que participou de vários furtos em Campo Grande e apontou a casa de outro envolvido nos crimes. Na residência, na rua Dean Paul Martin Júnior, foram encontrados máquinas fotográficas, videogames, celulares, jóias, um notebook, um tablet e dois televisores.

Também foram apreendidos uma pistola calibre ponto 45 e várias munições de calibre 32, ponto 357 e ponto 45. Os policiais apreenderam ainda, duas espingardas de pressão adaptadas para uso de munição calibre 22.

