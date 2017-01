Drone que se aproximar de presídio deverá ser abatido em MS

Depois de flagrar um drone arremessando um pacote para dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) adotou algumas medidas de segurança para coibir o uso de aparelhos aéreos de controle remoto. Entre elas, a determinação para a Polícia Militar, responsável pela guarda das muralhas, abater qualquer drone que se aproximar das unidades prisionais do estado.

A informação foi repassada à imprensa nesta quarta-feira (4), depois que câmeras de segurança do presídio flagraram um drone arremessando um pacote dentro do Raio 2 do presídio, na noite de terça-feira (3). As imagens não foram divulgadas até o momento.

O pacote foi recolhido por um interno e tinha celulares e o drone não foi encontrado, segundo informou a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O órgão ainda afirmou que este foi o primeiro registro de ocorrências com aparelhos aéreos de controle remoto no estado. A Polícia Civil apura o caso.

Tumulto

A aproximação do drone provocou um princípio de rebelião porque presos disseram ter visto o drone levando um objeto para dentro do presídio e ficaram com medo de armas estarem sendo entregues a grupos rivais.

Os detentos quebraram portas das celas e ocuparam o pátio da penitenciária. Segundo o presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, as câmeras de segurança registraram o drone sobrevoando o presídio, mas não deu tempo de os policiais, que estavam monitorando o local, fazerem algo para abater o objeto.

Ainda de acordo com a Agepen, a situação foi controlada nas primeiras horas do dia. Os presos foram convencidos a voltar às celas. O Batalhão de Choque da Polícia Militar (Bpchoque) fez a contenção de presos e garantiu a segurança da operação pente-fino realizada pelos agentes, no presídio pela manhã, para tentar encontrar o drone.

Investigações

A polícia fez rondas na região e prendeu uma mulher perto da penitenciária. No carro dela foi encontrada uma arma dentro de uma embalagem de presentes.

A suspeita disse aos policiais que o marido dela está preso e quando ficou sabendo do princípio de rebelião teve medo e foi ao local para conseguir informações, mas que não sabia da arma no veículo.

