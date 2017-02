Dono de lanchonete e funcionários sofrem sequestro-relâmpago

O dono de uma lanchonete, de 62 anos, e três funcionários foram vítimas de sequestro-relâmpago, na madrugada de terça-feira (13), no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da meia-noite, dois falsos clientes chegaram à lanchonete na avenida dos Cafezais e começaram a ingerir bebida alcoólica. Minutos depois chegou um terceiro suspeito.

Depois que os clientes foram embora, o trio sacou revólveres e anunciou o assalto. Os ladrões pegaram todo o dinheiro do caixa, um televisor e os celulares das vítimas.

O comerciante foi obrigado a entrar no carro dele com dois ladrões e foi levado até a casa onde mora, enquanto os trabalhadores ficaram sob a mira do revólver do terceiro assaltante.

Os criminosos vasculharam a casa do empresário e roubaram dinheiro, um home theater, documentos e outro televisor. Os assaltantes voltaram à lanchonete, trancaram as pessoas no banheiro e fugiram com o carro do empresário.

As vítimas só conseguiram pedir ajuda cerca de 40 minutos depois. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

