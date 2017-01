Dois são mortos pela polícia depois de amarrar vítima em assalto em Campo Grande

Dois assaltantes, ainda não identificados, foram mortos na madrugada desta terça-feira (31), em troca de tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) de Mato Grosso do Sul. Os suspeitos invadiram uma casa, acordaram e amarraram um homem de 52 anos e foram surpreendidos por policiais que faziam rondas na vila Piratininga, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 00h10 (de MS), uma equipe do Batalhão de Choque, que passava pela rua Anhumas, viu que um homem que saía de uma residência se assustou ao ver a viatura, voltou correndo para o imóvel e fugiu. Os policiais estranharam a situação e pararam.

Outros dois homens que estavam no local atiraram contra os militares, que reagiram e balearam os suspeitos. Os feridos foram socorridos e levados para o pronto-socorro da Santa Casa. A dupla foi atendida pela médica plantonista, porém, morreu pouco depois de chegar ao hospital.

Na casa onde houve o tiroteio tinha dois caminhões e um carro. No local foram aprendidos um revólver calibre 38 e outro calibre 32. O dono do imóvel foi encontrado deitado no chão, com as mãos amarradas para trás e com sinais de espancamento. O homem contou que estava sendo assaltado e que os ladrões pediam por joias, dinheiro e o carro dele.



Os bandidos ficaram na casa por aproximadamente cinco minutos. O morador falou que manteve a calma e que os assaltantes reviraram o local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

Veja Também

Comentários