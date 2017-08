Dois homens são flagrados transportando maconha em dois veículos na BR 163

Um VW/Gol, com placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 26 anos, tentou fugir, mas foi alcançado e seu motorista preso / Divulgação

Na tarde de hoje (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens realizando o transporte da maconha em dois veículos. Um dos homens foi flagrado realizando serviço de “batedor”; o motorista que realizava o transporte da maconha tentou fugir, mas foi preso.

Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo Fiat/Siena, com placa de Campo Grande/MS, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, na BR-163. O motorista, de 33 anos, foi flagrado repassando informação sobre a fiscalização.

Um VW/Gol, com placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 26 anos, tentou fugir, mas foi alcançado e seu motorista preso. No porta-malas do Gol havia diversos tabletes de maconha, que pesaram 50 kg (cinquenta quilos).

Segundo um dos presos, a droga estava sendo transportada da fronteira com o Paraguai para a capital sul-mato-grossense, e confirmou que ambos realizavam o tráfico.

Os dois presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a DENAR – Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, em Campo Grande.

