DOF apreende 10 carros com mercadorias contrabandeadas do Paraguai

Um comboio de carros foi apreendido na madrugada deste domingo (16), com mercadorias contrabandeadas do Paraguai, na MS-462, em Maracaju, na região sul de Mato Grosso do Sul. Os veículos e os produtos vão ser encaminhados à Receita Federal em Ponta Porã.

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os veículos foram parados em uma barreira policial, por volta das 0h30 (de MS), no trecho entre Maracaju e o distrito de Vista Alegre.

Os policiais apreenderam jaquetas, lingeries e 55 caixas de óculos, sem notas fiscais. Os ocupantes dos veículos disseram que foram contratados por um homem, para levar os produtos até Nova Alvorada do Sul. Na sequência, a encomenda seguiria de ônibus até o estado de São Paulo.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Maracaju. Os envolvidos vão responder pelo crime de descaminho.

