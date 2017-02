Corpo de Bombeiros Militar dá dicas para Carnaval seguro

Por ocasião do Carnaval são realizados, em todos os municípios, inúmeros bailes e celebrações diversas, onde é comum a prática de excessos decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, assim como atos de violência, excesso de lotação em ambientes fechados (e muitas vezes inadequados para o ingresso de crianças e adolescentes), dentre outros.

Como nos anos anteriores, o Corpo de Bombeiros Militar estará realizando uma operação de vistorias em todos os locais onde houver os festejos, ou seja, em clubes sociais, logradouros e Balneários, com a finalidade de prevenir eventuais acidentes. A fiscalização realizada terá um papel fundamental na prevenção e orientação de medidas de segurança nos pontos de festa, além de evitar que possíveis tragédias ocorram. Nos clubes sociais, existe a necessidade de certificação para que o evento transcorra seguindo todas as exigências técnicas. Se o local já possuir o certificado, serão verificadas as alterações que serão promovidas no que couber. Nos logradouros e outros pontos de folia serão verificados as condições de segurança de estruturas de palcos e arquibancadas, assim como dos camarotes, som e iluminação.

De modo geral, as restrições mais comuns apresentadas pelos locais que receberão os foliões são: a ausência de projeto de proteção contra incêndio e pânico, a falta de iluminação de emergência, a ausência de extintores, a ausência de sinalização para rotas de fuga e saídas de emergência, assim como a falta de proteção lateral para escadas.

Algumas orientações são bem conhecidas, mas é sempre bom estar atento.

. Se for viajar, fique atento para o registro de gás e equipamentos elétricos ligados nas tomadas;

. Não deixe equipamento elétrico ligado, nem brasas em fogões, lareiras, cinzeiros ou velas acesas;

. Se alguém se sentir mal perto de você, chame o Corpo de Bombeiros Militar ou qualquer pessoa do serviço de saúde;

. Em aglomerações, mantenha crianças sob constante vigilância;

. Se levar seus filhos com você, esteja atento para não perdê-los de vista, identifique-os com pulseiras ou crachás plastificados contendo seu nome e seu telefone;

. É importante manter a criança hidratada;

. Se encontrar uma criança perdida verifique se ela está com uma pulseira de identificação com os telefones dos responsáveis para contatá-los; se não, leve-a a um posto do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar;

. Evite que as crianças se aproximem do sistema de som, pois pode haver prejuízo para a audição. A surdez é irreversível;

. Crianças não devem ser colocadas em cima de trios elétricos;

. Evite lugares lotados. Para as crianças, a melhor opção são as matinês;

. Beba muita água mineral e sucos de frutas naturais;

. Leve em sua bagagem seus remédios de uso contínuo para evitar problemas de não os encontrar para comprar na cidade em que você estiver;

. Devido ao período quente, o recomendado é utilizar fantasias leves e arejadas, inclusive os calçados.

Para evitar acidentes

COM AFOGAMENTOS, ORIENTAMOS PARA QUE:

. Mesmo que saiba nadar, antes de entrar em locais como rios, lagos ou piscinas, verifique as placas de identificação que indiquem PERIGO;

. Alimente-se com moderação, prefira comidas leves e evite o excesso de bebida alcoólica;

. Use protetor solar, tanto adulto quanto crianças, sempre antes de se expor ao sol e de 2 em 2 horas se estiver na água, para evitar queimaduras e insolação;

. Não entre na água depois de ingerir bebidas alcoólicas e alimentos em demasia;

. Antes de nadar, verifique se no local há placas de identificação de perigo para banhistas, informando a profundidade, correnteza, não é permitido pilar etc., respeite sempre a sinalização do local;

. Nunca nade sozinho;

. Nunca deixe crianças sozinhas;

. Redobre os cuidados com as crianças em lugares com piscinas;

. Não deixe crianças aos cuidados de estranhos;

. Não permaneça perto de embarcações.

NAS ESTRADAS E RODOVIAS

. Se estiver com sono, pare o carro em um local seguro na beira da estrada e próximo a um posto policial, posto de serviços ou em algum hotel para depois prosseguir sua viagem com segurança lembrando que nunca se deve parar em local sem acostamento;

. Se beber não dirija. Vá de táxi ou de transportes públicos;

. Use o cinto de segurança;

. Fique atento à sinalização;

. Respeite os limites de velocidade;

. Prefira viajar de dia quando a visibilidade é melhor;

. Mantenha a calma ao volante;

. Direção e bebida: uma mistura perigosa que pode matar;

. Redobre sua atenção em caso de chuva.

EM CLUBES OU OUTROS LOCAIS DE PÚBLICO:

. Procure sempre por locais onde haja o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

. Localize as saídas de emergência;

. Não fique parado em frente às portas;

. Abandone o local com tranquilidade, respeitando a ordem de saída;

. Mantenha as crianças próximas, carregando-as no colo ou de mãos dadas;

Lembramos que caso observe alguma irregularidade informe o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone de emergência: 193.

