DERF prende autor de vários roubos e furtos em Campo Grande

Após dois dias de campana, a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) prendeu na noite de ontem (05) Dauto Lucio Zanella, 27 anos, autor de inúmeros roubos a transeuntes no bairro Aero Rancho, inclusive réu confesso de cinco roubos de celulares na última semana, três furtos à residência e dois furtos de veículos.

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, a estratégia que Dauto usava desde o ano passado era evadir do sistema penal, do regime semi aberto, praticar roubos e se apresentar espontaneamente com vistas a continuar a receber benefícios da Justiça. “Em janeiro ao perceber que sofrera uma segunda condenação, desta vez de 10 anos, Dauto foragiu de vez”, conta.

Após o cruzamento de algumas informações os policiais descobriram o atual endereço de Dauto, o prendendo quando chegava em casa. Dauto trazia consigo pinos para remarcação de chassi, várias chaves michas, uma pistola importada calibre 6.35mm e uma moto furtada com a placa de outro veículo.





Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

As investigações prosseguem com o fito de identificar os comparsas de Dauto, bem como suas vitimas.

Contra o autor havia dois mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos pela especializada.

Veja Também

Comentários