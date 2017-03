DERF apreende grande quantidade de pneus trazidos do Paraguai

Policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) apreenderam na última terça-feira (21) a quantidade de 284 pneus provenientes do Paraguai. A apreensão aconteceu nos bairros Mário Covas e Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com informações repassadas pela especializada, os investigadores estavam nesta região para cumprir um mandado de prisão, quando viram um rapaz carregando uma caminhonete em atitude suspeita, o abordaram e encontraram na caçamba do veículo vários pneus novos. Ao ser questionado sobre a origem dos pneus, M.V.R., 21 anos informou aos policiais que todos os produtos tinham vindo do Paraguai para serem vendidos em Campo Grande.

Delegado Carlos Delano Delegado Carlos Delano

Segundo o delegado Carlos Delano, os produtos seriam comercializados em uma loja de Pneus, pertencente a M.A.F.S., de 38 anos, situada na Rua da Liberdade, na Vila Carvalho, onde outra grande carga foi apreendida, além de R$ 3.956,00. Ao todo foram apreendidos 284 pneus correspondentes a cerca de R$ 40 mil.

O proprietário não foi encontrado e por isso não foi efetuada a prisão em flagrante, porém, os produtos foram apreendidos e encaminhados para a DERF, onde foi registrado boletim de ocorrência de Descaminho.

