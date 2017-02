Delegado Fábio Peró assume Garras e pretende colocar mais policiais nas ruas

Publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (8) o remanejamento funcional no quadro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Entre as mudanças, está a promoção do delegado Fábio Peró, que atuava com adjunto no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros/MS) e passa a ser o delegado titular da delegacia.

Peró explicou que após sair da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), estava como delegado adjunto por dois anos na delegacia de Roubo a bancos e sequestro. A partir de agora, assumindo a titularidade do Grupo Especial pretende de imediato implantar algumas sistemática e colocar o Garras mais presente nas ruas.

“Estamos com um número de pessoal a contento para podermos implantar um trabalho mais específico nas ruas da cidade. Na questão de armamentos estamos mais bem equipados e em breve devemos receber mais viaturas, o que vai contribuir para aplicar essa nova metodologia e dinâmica de trabalho com os policiais nas ruas”, declarou.

O delegado Fábio Peró também adiantou que vai conversar com o novo Delegado do Departamento de Polícia do Interior, Edilson dos Santos Silva, que era o titular do Garras, para a realização de treinamento aos policias das regiões Norte e Nordeste do Estado no combate ao crime. “Nessas localidades, região de Sonora, Costa Rica, Chapadão, Alcinópolis, existem muitas ações de roubos a bancos e, por isso vamos viabilizar um treinamento mais especifico para combater esses crimes”, explicou.

O delegado, que é responsável pelo combate aos roubos em bancos, esclarece à população, que em caso de uma pessoa estar em uma agência bancária na hora de um roubo, e for colocada como refém, para jamais reagir, pois a posição do criminoso é usar aquele indivíduo como escudo para conseguir fugir do local.

