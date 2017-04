DEFRON prende traficantes e fecha “Boca Da Thaís” em Dourados

Na manhã desta sexta-feira 07 de abril de 2017 por volta das 08h30min, Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON/MS, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca de DOURADOS/MS, na residência localizada à Rua Manoel Correa Silva, 710 - Parque das Nações II, em Dourados/MS, onde funcionava a “Boca da Thaís”.

Os policiais da DEFRON receberam denúncia de que naquele local funcionava um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Thaís”. Ante as informações foi aberta investigação que resultou na constatação de grande fluxo de pessoas naquele local, principalmente usuários de entorpecentes, logo, em decorrência de indícios apontando que de fato existiria ali uma “boca de fumo” em plena atividade, representou-se ao judiciário pela concessão do Mandado de Busca e Apreensão o qual foi cumprido na manhã de hoje.

Na cozinha da residência os investigadores localizaram dentro de um pote oito porções de pasta base de cocaína, que pesadas totalizaram em 80gr (oitenta gramas), também foi encontrada uma porção de cocaína sobre um prato que estava sendo preparada para venda, a qual pesou 3,5gr (três virgula cinco gramas), sobre a mesa haviam ainda retalhos de plásticos usados para embalar o entorpecente, uma balança de precisão, bem como uma tesoura e demais petrechos utilizados no preparo de papelotes.

Foram presos e autuados em flagrante pela prática do delito de Tráfico de entorpecente a jovem Thaiz Caceres Quintana de 20 anos e seu amasio Maycon Espindola Rodrigues de 29 anos, no local também foram apreendidos R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), dois aparelhos de telefone celular, e dois cofres lacrados feitos artesanalmente em metal, onde os traficantes economizavam o dinheiro arrecado com a venda de drogas.





