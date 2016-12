Crise de ciúmes e intenção de roubar motivaram morte de Alceu, diz polícia

A Polícia Civil, após ouvir sem contradições as declarações dos envolvidos na morte do ex-vereador Alceu Bueno, em Campo Grande, afirmou que este é um "crime passional seguido de uma intenção verdadeira de praticar roubo". As declarações são do delegado Edilson dos Santos, titular da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), durante coletiva na tarde desta quinta-feira (29).

"Os três foram ouvidos e, diante das provas que tínhamos, confessaram o crime com riqueza de detalhes. De início, tínhamos várias frentes de investigação para o crime, porém hoje temos a convicção de que a intenção dos envolvidos era fazer uma emboscada ao vereador e, em seguida, roubar e matar. E toda a ação foi motivada pelo ciúme do Elpídio César Macena do Amaral, de 26 anos.

Um dia antes do crime, de acordo com os suspeitos, Kátia de Almeida Rocha, de 24 anos, tinha saído com a vítima. "Ela havia se separado há pouco tempo e estava tendo um relacionamento com o Elpídio. Kátia afirmou estar incomodada com as mensagens recebidas por parte do vereador, sempre a convidando para sair. Ela então contou tudo ao companheiro, gerando ciúmes por parte dele", explicou Edilson.

Emboscada

O suspeito então chamou Josian Edson Cuando Macena, de 21 anos, que é sobrinho de Elpídio. "O namorado da Kátia pediu a ela para marcar um encontro com a vítima. Um dia antes da morte, eles saíram juntos e fizeram um lanche, momento em que Kátia presenciou dois maços de R$ 100 com o vereador. Na volta, o vereador foi chamado para entrar na casa dela, porém não aceitou", comentou o delegado.

Nesta ocasião, a investigação aponta que os envolvidos já estavam dentro da casa, sendo um com um martelo e outro com uma tábua de carne. "Como houve a negativa por parte do vereador e Kátia contou que a vítima possuía um montante em dinheiro, Elpídio ordenou a ela que marcasse um outro encontro, já no outro dia. Da mesma maneira, eles saíram para um lanche, mas, desta vez, o vereador aceitou entrar na casa dela na volta", ressaltou Santos.

Momento da abordagem

Os homens então estavam escondidos em outros quartos da casa, com os mesmos objetos em mãos. "Quando o vereador entrou na casa, percebeu que não tinha sofá e foi direto para o quarto. A mulher disse a ele que iria fechar a porta da casa, porém saiu para avisar aos comparsas que a vítima já estava lá. Alceu então foi surpreendido e brutalmente ferido a pauladas", explicou o delegado.

Ainda conforme a polícia, mesmo com diversos ferimentos e agonizando, a vítima ainda levou um golpe no pescoço com um cinto e então morreu. "Nós já apreendemos estes objetos e fizemos exames periciais. Foi encontrado sangue humano embaixo do colchão e também no martelo. Tudo ainda será confrontado com o material genético da vítima para não restar dúvidas do crime", disse Edilson.

Os envolvidos optaram por manter silêncio ao serem questionados pela reportagem do G1, dizendo que o depoimento ocorrerá somente em juízo. Todos não tinham antecedentes criminais e agora vão responder por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver.

Conclusão do inquérito

Nos próximos 10 dias, o delegado pretende concluir o inquérito policial. Durante as buscas, que foram realizadas na operação Free Lander, houve ainda a descoberta do paradeiro do carro da vítima no município de Ponta Porã, na região Sul do estado. "Naquele local ali impera a lei do silêncio, porém conseguimos algumas informações e isso nos ajudou muito na investigação. A partir daí, obtivemos passagens, trio envolvido e interceptações telefônicas que culminaram nestas descobertas", finalizou o delegado.

Entenda o caso

As imagens de câmeras de segurança de um condomínio mostram o veículo de Bueno em uma estrada de terra, em direção ao terreno baldio. Também é possível ver uma explosão. Segundo a polícia, o ex-vereador já estava morto no momento em que estas imagens foram gravadas.

Bueno estava desaparecido desde o dia 20 de setembro, quando a família registrou um boletim de ocorrência, segundo informações da polícia. A confirmação da identidade foi feita pela impressão digital. O veículo de Bueno foi encontrado dois dias depois na região de fronteira também queimado. Segundo a polícia, o laudo necroscópico apresentou sinais de traumatismo craniano. A investigação está sob sigilo.

Renúncia

Alceu Bueno renunciou ao cargo de vereador depois de ser acusado por exploração sexual. Além de Bueno, também são suspeitos do crime de exploração sexual o ex-vereador na capital sul-mato-grossense Robson Martins, o ex-deputado estadual em Mato Grosso do Sul, Sérgio Assis (sem partido), o empresário Luciano Pageu e o comerciante Fabiano Viana Otero.

Martins, Pageu e Otero, também são suspeitos de extorsão contra Bueno. Os três estão presos e somente o último confessa envolvimento. Os demais negam participação, assim como o vereador renunciado.



Caso

Martins e Pageu foram presos no dia 16, em flagrante, quando recebiam dinheiro de Bueno. A defesa deles diz que eles apenas ajudavam o político a se livrar da extorsão.

O delegado Paulo Sérgio Lauretto, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que investiga o caso, disse que depois de encontrar com as meninas em locais públicos, os políticos seguiam com elas para motéis. As meninas gravavam os encontros em câmeras escondidas em chaveiros.

As cópias das gravações foram entregues ao Ministério Público do Estado (MPE). O relatório final do inquérito será entregue para que a promotoria decida se vai apresentar a denúncia à Justiça. Três meninas de 15 anos estariam envolvidas com os políticos. Duas teriam saído com eles. Pelos relatos de Otero à polícia, foi verificado que elas cobravam cerca de R$ 600 por encontro.

O início

Segundo o delegado, Otero revelou ainda em depoimento que ele e Pageu teriam criado um perfil 'fake' no facebook, com fotos sensuais de uma das adolescentes. Políticos então teriam começado a enviar convites de amizade e a manter contato.

Ainda conforme a oitiva, Otero e o empresário Luciano Pageu estavam tentando verificar se o negócio daria certo. A partir daí, eles marcariam encontros e enviariam convites para outros políticos. A defesa de Fabiano Otero tenta delação premiada.

