Coronel Waldir Ribeiro Acosta toma posse nesta quinta como Comandante da PMMS

A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (16), às 8h30, a solenidade de Passagem do Comando-Geral da Corporação, no Quartel do Comando Geral, localizado na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1203 – Parque dos Poderes.

O comandante-Geral da PMMS, Coronel Jorge Edgard Judice Teixeira transmitirá o cargo ao Coronel Waldir Ribeiro Acosta, após um ano na função. O evento contará com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, dentre outras autoridades civis e militares, além de amigos e familiares dos comandantes substituído e substituto.

O Coronel Waldir já atuou no Comando do 6º Batalhão de Polícia Militar em Corumbá, foi chefe da Guarda Municipal naquele município, foi comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, dentre outras funções que exerceu na carreira. Atualmente, estava atuando como comandante do Comando de Policiamento Metropolitano responsável por toda Campo Grande.

“É uma grande oportunidade poder atuar como Comandante Geral da PMMS, vou continuar pautando minhas ações no policiamento preventivo e comunitário, realizando diversas operações para coibir o crime”, ressaltou o futuro comandante.

