Com presença da Tropa de Choque, detentas são transferidas do Presídio Feminino

A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada nessa quarta-feira (18) para conter um princípio de motim no presídio feminino Irmã Irma Zorzi. Segundo o registrado no Boletim de Ocorrência, os homens da PM atenderam à solicitação de uma agente penitenciária que infirmou haver a possibilidade de tumulto, devido a transferência de algumas presas.

No início da tarde de ontem a Tropa de Choque entrou nas celas e fez a retirada das detentas que deveriam ser removidas.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) emitiu uma nota explicando que não houve qualquer tipo de motim ou rebelião, e que houve a transferência de cinco internas do Presídio Feminino, que são consideradas 'lideranças negativas' e com isso impedir conflito entre grupo rivais.

Ainda segundo a nota, a própria Agepen solicitou a presença da Tropa de Choque da PM para a realização dessa transferência.

Veja abaixo a íntegra da nota da Agepen:

Nota – Transferências realizadas no presídio feminino da Capital

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informa que não houve motim ou qualquer tipo de alteração no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, unidade de regime fechado de Campo Grande. Foi providenciada, de maneira preventiva, a transferência de cinco internas, consideradas lideranças negativas, com o objetivo de impedir conflito entre grupos rivais, com base em informações previamente analisadas.

Foi solicitado pela Agepen apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar para auxiliar na remoção das internas que seriam transferidas, no sentido de reforçar a segurança nos procedimentos, caso houvesse recusa por parte delas ou mesmo alteração por parte das companheiras do presídio. As cinco internas foram transferidas para unidades prisionais do interior do Estado. Todos os procedimentos ocorreram sem nenhuma alteração e a rotina no presídio segue normal, inclusive com a realização de entrega de pertences por familiares, como acontece todas as quartas-feiras no presídio.

