Com encomenda suspeita, Correios acionam PRF que apreende 200g de cocaína

Ontem (02) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 g de cocaína, após Correios suspeitar de encomenda.

A apreensão foi no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Campo Grande/MS.

Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto a Coordenação de Segurança Empresarial dos Correios, fez a detecção do ilícito. Uma pessoa não identificada deixou a encomenda sobre o balcão da empresa, no interior do Estado (local não foi informado).

Uma caixa de celular continha um invólucro com a cocaína. Ainda não há informações sobre a pessoa que tentou enviar a droga, nem qual seria o destino. A cocaína foi entregue na Polícia Federal de Campo Grande/MS, que investigará o caso.

Em outras ações de apoio ao Correios, a PRF já interceptou drogas que seriam entregues até na Espanha e no Canadá.

